Совет Европы призвал Россию отменить верховенство Конституционного суда

Совет Европы в ответ на решение Конституционного суда РФ по делу о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа предложил отменить верховенство КС.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что Конституционный суд разрешил России не выполнять требование Европейского суда по правам человека, который предписал выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС почти 2 млрд евро. В Совете Европы, комментируя это сообщение, заявили, что озабочены.

Теперь международная организация конкретизировала свою позицию. Комиссар Совета Нилс Муйжниекс считает, что властям РФ нужно пойти на изменение законодательства и отменить норму, согласно которой Конституционный суд может запретить выполнение решений ЕСПЧ. По мнению Муйжниекса, деятельность КС отрицательно сказывается на соблюдении прав человека.