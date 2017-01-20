Трамп в день инаугурации распорядится начать строительство стены на границе

Дональд Трамп намерен начать активную работу на посту президента Соединенных Штатов сразу же после своего вступления в должность.

Агентство Reuters узнало, что в день инаугурации Трамп собирается подписать указы, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией. Один из них даст старт строительству стены на границе с Мексикой.

Кроме того, американский лидер планирует отменить сразу несколько указов предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы. О каких конкретно документах идет речь, не уточняется.

Церемония вступления в должность 45-президента США начнется сегодня в 17.30 по московскому времени. Ранее «АН-онлайн» писали о том, что в Нью-Йорке состоялась акция противников Трампа, в которой приняли участие звезды Голливуда.

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