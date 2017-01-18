Байден не исключает, что Россия вмешается в грядущие выборы в Европе

Вице-президент США Джозеф Байден в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия, вероятно, попытается вмешаться в процесс выборов, которые скоро состоятся в Европе.

Действующий вице-президент Штатов назвал РФ ключевой угрозой для международного либерального порядка, отметив, что при президенте Владимире Путине страна использует все средства для того, чтобы "сыграть на проблемах" западных стран и вернуть собственное влияние.

Как сообщает агентство Reuters, Байден также призвал всех ждать новых попыток Москвы вмешаться в демократический процесс в момент выборов в целом ряде европейских стран.