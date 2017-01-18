В администрации Обамы возразили, что патриоты не могут быть «проститутками»

Сравнение российским президентом с проститутками создателей доклада о компромате на Трампа, якобы имеющемся у РФ, стало информповодом для последнего брифинга представителя уходящей администрации в Белом Доме.

Пресс-секретарь Джош Эрнест назвал метафору Путина интересной, однако не согласился с ней. При этом напомнил, что и сам Трамп отрицает причастность Москвы к кибератакам и влиянию на выборы.

Эрнест высказал мнение, что новому президенту США необходимо выбирать между американской разведкой и Конгрессом с одной стороны, и WikiLeaks с русскими – с другой. А также попытался возразить сравнению Путиным американских спецслужб с проститутками утверждением, что они «являются патриотами». И вообще, оскорбительно не доверять таким людям как глава ЦРУ.

Пресс-секретарь уходящей администрации повторил утверждение руководства, будто бы Москва пытается подорвать доверие к демократии в США. Хотя российские власти, в отличие от американских, как раз не высказывали сомнений по поводу легитимности выборов в США и их результатов.