Песков прокомментировал слова советника Трампа о русских, готовых есть снег

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с заявлением советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи о том, что санкции во многом имеют обратный эффект, причем для обеих сторон.

А вот слова о русских, готовых есть снег, сподвигли его на дискуссию.

На полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе советник Трампа, в частности, сказал: "Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили нацию вокруг президента. ".

Представитель Кремля готов был согласиться и с этим утверждением, но с некоторой поправкой.

«Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил — конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», - парировал Песков.

Читайте также:

Другие новости по теме «Политика»

Все новости дня