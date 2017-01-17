Лавров: США пытались завербовать российских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние несколько лет участились случаи попыток вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.

Так, в апреле прошлого года спецслужбы предприняли попытку завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Чтобы склонить на свою сторону другого дипломата старшего звена, в его автомобиль подложили десять тысяч долларов. Лавров отметил, что эти деньги были приняты на учет бухгалтерией посольства и в настоящее время работают на благо России.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что американские дипломаты не единожды были замечены на оппозиционных митингах и акциях протеста, в том числе и несанкционированных в разных регионах России.

Читайте также:

Лавров назвал условие для выстраивания отношений с США, ЕС и НАТО

См. все новости дня