Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Киргизии

В понедельник, 16 января, российский лидер Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета под Бишкеком.

Boeing упал сегодня на дачный поселок, вследствие чего погибли 37 человек. Как сообщается на официальном сайте Кремля, Путин выразил Атамбаеву соболезнования в связи с жертвами, вызванными крушением самолета, и отметил, что российский народ разделяет боль дружественного народа Киргизии.

Президент РФ передал слова поддержки всем, кто потерял близких в страшной катастрофе, и пожелал самого скорого выздоровления пострадавшим людям.