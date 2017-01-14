Трамп готов встретиться с Путиным после вступления в должность

Накануне “АН-онлайн” сообщали, что ведется подготовка к телефонным переговорам российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Однако избранный президент США настроен не только на телефонный разговор. В своем интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что “прекрасно относится” к возможности лично встретиться с российским президентом. По его словам, встреча может состояться после церемонии вступления в должность - то есть после 20 января.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, Трамп заявил о возможности отмены антироссийских санкций при условии успешного сотрудничества с Москвой.