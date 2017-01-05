Украина взяла курс на борьбу с бедностью населения

Политический кризис и война в Донбассе - ничто по сравнению с обнищавшими украинцами, и это является ключевым в политике страны. В этом 5 января признался журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинский премьер заявил, что ключевым направлением внутренней политики страны сегодня является ликвидация бедности, сообщает ТАСС.

Гройсман отметил, что Украина – огромная страна, в ней проживает 45 миллионов граждан, поэтому борьба с бедностью при таких условиях – задача тяжелая, но выполнимая. Глава кабмина Украины считает, что стране поможет только новый реформаторский курс. В качестве начала этого курса премьер назвал заложенные в госбюджете повышенные зарплаты врачам и учителям.