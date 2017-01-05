Американский сенатор пообещал ужесточить антироссийские санкции

Ужесточением антироссийских санкций пригрозил 5 января американский сенатор Линдси Грэм. Грэм – однопартиец вновь избранного президента США Дональда Трампа. Сенатор-республиканец полагает, что спасает Америку.

Грэм считает, что Трамп заблуждается, излишне доверяя России и не веря в то, что она причастна к хакерским атакам во время выборов президента США, сообщает РИА Новости.

Сенатор, конечно, не столько беспокоится о якобы «пострадавших» от хакеров демократах, сколько опасается, как бы так же не досталось и республиканцам. По мнению Грэма, надо «проучить» Россию дополнительными санкциями, чтобы всем остальным (Китай или Иран, к примеру) неповадно было.

При этом Грэм не приводит никаких доказательств причастности России к хакерским атакам, а ссылается на доклад ЦРУ, который предоставят президенту США уже сегодня. Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что разведка США заявила о наличии доказательств того, что за хакерскими атаками во время выборов стояла именно Россия.