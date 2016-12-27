В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка |В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС” |СМИ узнали подробности крушения Ту-154 |Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой |Российский газ пошел в Крым |Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154 |В России надеются, что резолюция СБ ООН не отразится на отношениях с Израилем |Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны |Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году |Микки Рурк хочет дать в морду на Урале |Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено |Президент Болгарии обвинил Россию в попытке разрушить ЕС |В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом |В Якутии вахтовики специально задавили медведя (ВИДЕО) |В Иркутской области замминистра заподозрили в халатности из-за массового отравления |Молодёжная сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2017 с поражения от Канады |СМИ: полеты Ту-154 временно приостановлены |Водолазы подняли со дна моря 13 тел погибших в катастрофе Ту-154 |Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности |Минфин РФ добавит 30 миллиардов на поддержку экономики |СМИ: обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154 |Центр Алексея Кудрина объяснил провал российских реформ |СМИ узнали, как Россия и Америка смогут договориться по Крыму |В Астрахани объявлен режим ЧС |Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается |ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года |Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154 |Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти |Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту |МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка