Министр обороны Израиля призвал евреев уехать из Франции

В январе во Франции должен состояться форум по вопросам палестино-израильского урегулирования. Однако Израиль, настаивающий на прямом диалоге с Палестиной, отказался от участия и призвал Францию вообще отменить запланированную конференцию.

Палестина же, напротив, настаивает на проведении форума, упирая на тот факт, что двусторонний формат переговоров давно изжил себя.

Как сообщает The Jerusalem Post, на фоне этого министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал конференцию "трибуналом" против израильской стороны и обратился к евреям, проживающим во Франции, с призывом немедленно покинуть эту страну. "Это не ваша земля, пора уезжать", - заявил он в своем обращении.

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