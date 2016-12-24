МИД России: диалог с Польшей осложнится из-за поправок о коммунизме

МИД России обеспокоен готовящимися поправками в польское законодательство. По мнению российских дипломатов, они могут привести к массовому сносу советских памятников и в результате негативно скажутся на отношениях двух стран.

В настоящее время, по данным МИДа, в Польше готовятся поправки к законодательству страны, запрещающие пропаганду любого тоталитарного строя, в том числе и коммунизма. В ведомстве считают, что результатом их принятия станет широкомасштабное истребление советских памятников по всей стране, что осложнит и без того непростые отношения России и Польши.

Как сообщалось ранее, в польском городе Ланьцут решили снести памятник советским солдатам, а на его месте установить рождественскую ель.

Читайте также:

См. все новости дня