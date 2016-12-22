В Польше памятник советским солдатам решили заменить на рождественскую елку

В польском городе Ланьцут власти приняли решение убрать памятник 1960 года, увековечивающий подвиг советских солдат, а на его месте на время рождественских праздников установить елку.

Речь идет о монументе, который не так давно получил название “Воевавшим за независимость родины”. По мнению властей города, даже несмотря на переименование, памятник продолжает ассоциироваться с коммунистическим прошлым.

В настоящий момент работы по сносу монумента уже начались. По словам заместителя мэра города Йоанны Рупар, все элементы памятника будут переданы в департамент города. На месте монумента планируется установить десятиметровую ель, однако неизвестно, появится ли после рождественских праздников другой памятник взамен демонтированного.

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