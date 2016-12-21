МИД России потребовал от New York Daily News извинений за статью про убитого посла

Статья с достаточно жесткими высказываниями по поводу трагедии в Анкаре появилась ранее в New York Daily News. Автор опубликованного материала, американский журналист Герш Кунтцман, назвал убийство посла Андрея Карлова “возмездием за преступления”, якобы совершенные Россией в Сирии, и сравнил произошедшее с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата, застреленного в 1938 году еврейским студентом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выступили с критикой опубликованной статьи. Она подчеркнула, что журналист фактически приравнял методы, используемые террористами, и борьбу евреев с антисемитизмом и призвала антифашистские организации всего мира дать свою оценку публикации.

Кроме того, Захарова сообщила, что МИД России направил главному редактору New York Daily News письмо с требованием извинений.

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