МИД России потребовал от New York Daily News извинений за статью про убитого посла
21 декабря 2016, 18:03 [ «АН-онлайн» ]
Статья с достаточно жесткими высказываниями по поводу трагедии в Анкаре появилась ранее в New York Daily News. Автор опубликованного материала, американский журналист Герш Кунтцман, назвал убийство посла Андрея Карлова “возмездием за преступления”, якобы совершенные Россией в Сирии, и сравнил произошедшее с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата, застреленного в 1938 году еврейским студентом.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выступили с критикой опубликованной статьи. Она подчеркнула, что журналист фактически приравнял методы, используемые террористами, и борьбу евреев с антисемитизмом и призвала антифашистские организации всего мира дать свою оценку публикации.
Кроме того, Захарова сообщила, что МИД России направил главному редактору New York Daily News письмо с требованием извинений.
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