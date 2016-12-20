В Госдуме назвали принятую ООН резолюцию по Крыму ожидаемой

По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павла Шперова, принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о нарушениях прав человека на территории Крыма было ожидаемым решением.

В своем интервью lenta.ru он отметил, что резолюция была принята людьми, которые ни разу не были в Крыму и с ситуацией там не знакомы, отсюда и соответствующее решение. При этом депутат обратил внимание на один из пунктов документа, требующий допустить присутствие на полуострове международных наблюдателей. Шперов подчеркнул, что доступ в Крым представителям международных организаций и ранее не был запрещен. Более того, по мнению депутата, большая часть фактов, отраженных в документе, не соответствуют действительности.

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