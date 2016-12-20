Генассамблея ООН осудила нарушение Россией прав человека в Крыму

Осудила Россию за якобы имеющиеся нарушения прав человека в Крыму сегодня своей резолюцией Генеральная ассамблея ООН. Впрочем, она имеет рекомендательный характер и не добавит нового к антироссийским санкциям.

Проект резолюции подготовлен, конечно же, украинской делегацией при участии так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа», деятельность которого запрещена на территории России как экстремистской организации по решению Верховного суда РФ после попыток торговой и энергетической блокады Крыма. В документе Генассамблеи этот шаг назван в числе «дискриминационных мер» по отношению к крымским татарам, украинцам и представителям других этнических и религиозных групп.

Резолюцию поддержали 70 стран, включая США, Канаду, Турцию, Японию и страны Евросоюза. Против выступили 26, а 77 воздержались.