Турецкий министр иностранных дел вылетел в Москву для встречи с Лавровым

В российской столице состоится трехсторонняя встреча по Сирии, но прежде главы иностранных ведомств Турции и России проведут беседу тет-а-тет. Глава турецкого МИДа в настоящее время готовится выехать в Москву.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу прилетит в Москву 20 декабря на трехсторонние переговоры по Сирии, передает ТАСС.

Турецкий дипломат обсудит с Сергеем Лавровым направления двустороннего сотрудничества, для этого министры и встретятся лично.

Ранее стало известно, что в Москве пройдут трехсторонние переговоры по мирному урегулированию в Сирии и соблюдению резолюции Совбеза ООН между представителями военных и дипломатических ведомств Турции, России и Сирии.