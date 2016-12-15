Почему США смягчили санкции в отношении «Рособоронэкспорта»

США ослабили санкции в отношении российского «Рособоронэспорта», введённые в прошлом и текущем годах. Меркантильные интересы возобладали над политическими: потребовались цифровые камеры нашей разработки.

Это уникальное спецоборудование, необходимое для выполнения взаимных условий по Договору об открытом небе, и США хотели бы успешнее наблюдать за исполнением последнего Россией с помощью камер. Во всяком случае, Госдепартамент дал именно такое объяснение цели поправок в документ об ограничениях в отношении «Рособоронэкспорта».

Конкретными цифрами, сколько и почем камер будет закуплено, занимается Пентагон. Разрешение покупки распространяется на сервисное обслуживание приобретённого сенсора, а также поставку запчастей к нему. И это уже не первая подобная корректировка санкций.