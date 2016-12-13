Навальный хочет стать российским президентом в 2018 году

На грядущих выборах президента России появится кандидатура основателя антикоррупционного фонда Алексея Навального. Об этом Навальный сообщил общественности сам 13 декабря, сделав запись на своем сайте.

В своем сообщении Навальный объясняет, что идет на президентские выборы для того, чтобы сделать Россию богатой, свободной и сильной: по словам Навального, он знает, как это сделать.

Прежде всего российский активист-антикоррупционер мечтает сделать Россию современной, а уже потом говорит об обуздании коррупции и о процветании каждой семьи.

Навальный сообщает, что его предвыборная программа готова и он может доказать ее справедливость любому сопернику.

В Кремле "никак" не относятся к заявлению основателя ФБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.