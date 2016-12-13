Валерий Рашкин: Горбачев - популист и провокатор

Народный избранник Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 13 декабря прокомментировал предположение Михаила Горбачева (единственный президент СССР) о том, что в пределах бывшего Союза может вскоре появиться новое государство.

Рашкин сказал, что не верит ни одному слову Михаила Горбачева, так как первый экс-президент СССР – провокатор и популист, передает «Лента.ru».

Депутат-коммунист считает, что Горбачев умело манипулирует чувствами россиян, зная результаты соцопросов и поднимает выгодные ему темы. При этом Рашкин считает, что распад СССР Горбачев мог предотвратить, но ничего не сделал для этого. Саму идею возрождения СССР Рашкин считает жизнеспособной: более половины россиян согласны восстановить великую державу.