Путин может посетить Кубу, чтобы без суеты проститься с Фиделем Кастро |В Ленобласти пять человек погибли во время пожара |На вокзале в Новосибирске пассажир разделся и начал кричать |В Магадане родители два года держали в машине своих детей |Украина согласна закупить российский газ |Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в убийстве ребенка |Кортеж Эрдогана попал в аварию, есть раненые (ВИДЕО) |Житель Твери заживо сгорел в сарае |В руках у девочки-подростка загорелся смартфон |Емельяненко провёл во Владивостоке мастер-класс для молодых бойцов ММА |WADA: более тысячи российских спортсменов уличены в употреблении допинга |Геннадий Зюганов: принятый бюджет не позволит выполнить поставленные президентом задачи |Россиянин Доринов выиграл «бронзу» чемпионата мира по плаванию на короткой воде |Андрей Сильнов готовится к рекордному прыжку |Госдума РФ приняла бюджет на 2017-2019 годы |Россиянке грозит тюрьма за то, что она съела поросенка |Российского боксёра Алояна лишили серебряной медали Рио за допинг |Игроки ЦСКА собрали полмиллиона для тренера, у которого погибла дочь |«Зенит» и «Краснодар» сыграли заключительные матчи группового этапа ЛЕ |Свердловский депутат предложил узаконить коррупцию и объяснил, почему |СМИ: дочь тренера ЦСКА могла совершить суицид из-за предательства любимого |Виталий Чуркин: на восстановление Сирии нужно $180 миллиардов |Президенту Южной Кореи объявлен импичмент |Курс евро достиг полуторагодового минимума |Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» повздорил с болельщиком (ВИДЕО) |В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади |Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо |Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить |Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран |Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде