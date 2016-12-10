Путин может посетить Кубу, чтобы без суеты проститься с Фиделем Кастро
10 декабря 2016, 09:14 [ «АН-онлайн» ]
Отсутствие на церемонии прощания с Фиделем Кастро российского президента отметили практически все мировые СМИ. Для развития российско-кубинских отношений это важный дипломатический шаг. Но, по некоторой информации, российские спецслужбы не рекомендовали Путину это делать во избежание теракта во время перелёта или даже прямого нападения на президентский самолёт.
Достаточно вспомнить, что 17 июля 2014 года самолёт президента России возвращался со встречи на высшем уровне руководителей стран БРИКС из столицы Бразилии. Недалеко от Варшавы на высоте 10 100 метров курс президентского самолёта пересёкся с курсом малазийского «Боинга», следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. После этого над территорией Украины «Боинг» подвергся ракетной атаке, в результате которой погибли 298 человек. Как две капли воды он походил раскраской ливреи на наш президентский «Ил». Можно лишь гадать, готовилась ли атака именно на российский самолёт? Но факт подобного совпадения никуда не денешь.
Поэтому вполне возможно, что Владимир Путин использует «узбекский сценарий», и неожиданно залетит попрощаться с Фиделем Кастро без суеты и столпотворения.
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