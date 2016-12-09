Виталий Чуркин: на восстановление Сирии нужно $180 миллиардов

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин 9 декабря заявил, подводя итоги закрытых консультаций Совета безопасности ООН, о рекордной сумме, которая понадобится для восстановления сирийских городов.

«180 миллионов долларов не под силу выделить отдельно ни одной, ни даже двум странам мира», - сказал Виталий Чуркин. Постпред РФ в ООН считает, что Сирия вряд ли может рассчитывать на то, что международное сообщество создаст компании по ее восстановлению. Поэтому, считает Чуркин, необходимо срочно найти политическое решение, которое удовлетворило бы и правительство Сирии, и оппозицию для достижения мира в стране.

Ранее с предложением о создании международной коалиции по восстановлению республики выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

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