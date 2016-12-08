В Москву прибыл советник Дональда Трампа

В четверг, 8 декабря, в столицу Российской Федерации Москву прибыл советник избранного 45-го президента США Дональда Трампа.

Картер Пейдж рассказал, какова цель его визита в главный город России. Как сообщает РИА "Новости", советник Трампа намерен встретиться во время своей рабочей поездки в Москву с целым рядом влиятельных предпринимателей, а также с некоторыми идейными лидерами.

Пейдж добавил, что намерен покинуть Москву только 13 декабря. Никаких дополнительных данных о личностях, с которыми он собирается увидеться в российской столице, пока нет.