В Кремле рассказали, о чем Путин написал Трампу

Сразу после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил журналистам, что российский лидер прислал ему «чудесное письмо». 45-й президент США сообщил, что в ближайшее время поговорит с Путиным.

В Кремле прокомментировали, что означали слова Трампа о «замечательном письме», передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 14 ноября заявил журналистам, что в письме российского лидера содержалось поздравление Дональду Трампу с победой на выборах. Это было всего лишь поздравление, без каких-либо предложений переговоров или встреч.

О планах визита Трампа в Москву в Кремле ничего не знают, поскольку в настоящее время работают с прежней администрацией США, а Трамп в должность пока не вступил.

Появившуюся в СМИ информацию о якобы имевших место визитах Трампа в Москву накануне выборов Песков опроверг: никаких контактов с кандидатом на пост президента США Москва не имела.