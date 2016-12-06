Утверждена новая доктрина информационной безопасности России

Новая доктрина национальной информационной безопасности утверждена в России сегодня указом президента Владимира Путина. Она принята с учётом информационно-технического влияния на структуру РФ другими странами.

Об этом говорится в тексте документа, выложенного сегодня на интернет-портале правовой информации. В основе доктрины лежит, конечно же, Конституция РФ, а также международные нормы, которым подчиняется наша страна, федеральные законы, президентские указы и постановления правительства.

Вопреки беспокойству общественности по поводу принятых в последние годы законов вроде «Пакета Яровой», уже в первом пункте национальных интересов в информационной сфере указана защита конституционных прав свобод граждан в части получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни. Доктрина должна обеспечить поддержку демократических институтов и механизма взаимодействия государства с гражданским обществом, а также сохранение культурно-нравственных ценностей российского народа.

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