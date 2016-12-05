Яценюк подал в суд на блогера, который написал про его виллы в Майами

Публикация украинского блогера Олега Торгало так не понравилась лидеру «Народного фронта» Арсению Яценюку, что он подал заявление в суд.



По версии интернет-журналиста, Яценюк приобрел в Майами (США) 24 элитных дома. Материал блогера появился в издании «Обозреватель», передает «Росбалт».

Яценюк в своем иске указывает, что за пределами Украины он никогда не имел и не имеет никакого имущества, - ни движимого, ни недвижимого. Наперед лидер партии «Народный фронт» заявляет, что и счетов за границей у него тоже нет, и к заграничным компаниям он никакого отношения не имеет.

Арсений Яценюк считает публикацию блогера неправдой и требует компенсации, - пока, правда, непонятно, какой именно.