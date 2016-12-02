Охлобыстин прокомментировал украинские обвинения в терроризме

Обвиняя русский народ в терроризме, украинская служба безопасности консолидирует россиян, то есть добивается прямо противоположного результата от того, который силилась достичь. Так считает Охлобыстин.

Российский режиссер и актер Иван Охлобыстин прокомментировал подозрения СБУ в том, что он причастен к терроризму, передает «Лента.ру».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Охлобыстин заявил, что обвинять в терроре движение «Русский мир», который пропагандирует Иван, означает возвести это движение в официальный статус. Продолжая сарказм, Охлобыстин сообщил, что ждет теперь звонка из Книги Гиннесса: ведь «Русский мир» - организация глобальная, намного многочисленнее любой террористической организации.

Охлобыстин уточнил, что если верить СБУ, то террористами являются более ста миллионов граждан по всему миру, что поддерживают «Русский мир».

Напомним, СБУ возбудила уголовное дело в отношении Охлобыстина по статье «Создание террористической группы», имея ввиду деятельность артиста по продвижению идей «Русского мира».