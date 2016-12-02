Саакашвили готов сделать из Украины сверхдержаву, если дадут денег

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, с громким скандалом оставивший свой пост, политический амбиций не потерял и сообщил 2 декабря, что готов сделать из Украины сверхдержаву.

Саакашвили заявил местному порталу «Страна.ua», что он готов выгнать из Украины «всех воров и барыг». Одновременно он начал сбор денег на финансирование своей партии «Движение новых сил».

Клич про деньги Саакашвили кинул на своей странице в Facebook. Он написал, что создает новую политическую силу в стране и уже начал реализацию новых планов - с себя. Что конкретно Михаил Саакашвили сделал с собой, чтобы Украина стала сверхдержавой, в его посте не уточняется.

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