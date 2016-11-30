Сирия прокомментировала заявление Эрдогана о режиме Асада

В сирийском министерстве иностранных дел прокомментировали громкое заявление, сделанное турецким лидером относительно участия армии страны в военной операции для свержения режима Башара Асада.

В сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Сирии, говорится, что слова президента Турции Тайипа Эрдогана раскрывают его истинные намерения, из которых следует, что военное присутствие Турции на сирийской территории является ничем иным как результатом амбиций.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что это заявление Эрдогана не совпадает с его предыдущими словами, а также с позицией Москвы относительно шагов по урегулированию сирийского конфликта.