В Кремле надеются, что в ближайшее время турецкий лидер Реджеп Эрдоган даст разъяснения своему сделанному накануне громкому заявлению об истинных причинах участия Турции в сирийском конфликте.

Напомним, вчера Эрдоган, выступая в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы свергнуть режим Башара Асада. Как заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова турецкого президента расходятся с позицией Москвы по урегулированию сирийского конфликта. Тем не менее, по словам Пескова, пока рано делать какие-либо предположения о влиянии заявления Эрдогана на российско-турецкие отношения. Сначала необходимо дождаться от Анкары разъяснений по поводу своей позиции, считает пресс-секретарь.

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