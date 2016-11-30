Президент России Владимир Путин заявил о готовности приложить все необходимые усилия для налаживания отношений с Соединенными Штатами после начала работы администрации Дональда Трампа.

В ходе своего выступления в Москве российский лидер сообщил о недавнем телефонном разговоре, который состоялся у него с американским коллегой. Оба президента признали отношения России и США на текущий момент неудовлетворительными и требующими серьезной работы над ними.

При этом Путин подчеркнул, что Москва со своей стороны готова приложить усилия к налаживанию контактов, поскольку это имеет огромное значение не только для России, но и для обеспечения стабильности и безопасности всего мирового сообщества.

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