Стало известно имя нового посла США при ООН

Сегодня стало известно имя политика, которого Дональд Трамп намерен назначить на пост посла США при ООН. Как сообщает пресс-служба президента, представителем Соединенных Штатов станет Ники Хейли.

В настоящий момент Хейли является действующим губернатором американского штата Южная Каролина. Несмотря на то, что она считается популярным политиком среди американцев, ее имя связано прежде всего с решениями внутри штата и пока малоизвестно на внешнеполитической арене. Эксперты теряются в догадках, насколько сильное влияние сможет оказать Хейли на внешнюю политику США.

Однако известно, что ранее она обращалась к Госдепу Соединенных Штатов с просьбой исключить подконтрольный ей штат из программы приема сирийских беженцев.

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