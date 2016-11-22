Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем интервью заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была связана с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Согласно данным Эрдогана, предвыборная кампания Клинтон финансировалась именно из бюджета FETO, с которой Турция ведет ожесточенную борьбу, передает агентство Anadolu. По мнению турецкого политика, избрание на пост президента США Дональда Трампа стало началом нового периода в жизни страны.

Он также подчеркнул, что выступления против 45-го президента Штатов, которые сейчас проходят в разных уголках планеты, являются прямым неуважением к демократии.