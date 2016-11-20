В Стамбуле 20 ноября заседает Парламентская ассамблея НАТО по вопросам гражданской безопасности. Представителям военно-политического союза представили доклад о военно-политической обстановке на Украине.

Участникам заседания зачитали доклад «Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ».

Краткое содержание масштабного доклада в том, что российская сторона признается «агрессором», чему есть, по мнению докладчика, массовое количество доказательств, передает «Росбалт».

Приводя примеры «фактов» так называемой «российской агрессии», докладчики ссылались на показания якобы российских военнослужащих, взятых в плен в Донбассе, на спутниковые фотографии НАТО и данные наблюдений Верховного Главкома сил НАТО в Европе, генерала Филиппа Марка Бридлава. Все эти данные, по мнению украинской стороны, можно считать достаточными для признания факта «российской агрессивной политики» на Украине. О «российской агрессии» написал в своем Facebook и украинский парламентарий Мустафа Найем.

В докладе, естественно, не обошлось и без фраз об «оккупации Крыма», и без высказываний о том, что Москва якобы подготовила и провела против Украины военную кампанию, которая и завершилась «оккупацией Крыма».

При этом докладчик признал, что сейчас главными проблемами Украины является коррупция и финансовый кризис.