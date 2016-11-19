Обругавший Обаму президент Филлипин восхитился Путиным

Филиппинский лидер Родриго Дутерте известен своими резкими комментариями в адрес многих мировых политиков, в том числе президента США Барака Обамы и генсека ООН Пан Ги Муна.

Однако не все политики вызывают у Дутерте гнев и презрение - есть те, которыми он восхищается. Как выяснилось одним из них является президент России. Во время встречи с Путиным, прошедшей в рамках саммита в Перу, Дутерте выразил восхищение лидерскими качествами своего российского коллеги. Он также добавил, что Путин управляет великой страной.

Что касается США, то президент Филиппин снова заявил о своем негативном отношении к агрессивной внешней политике этой страны. Дутерте отметил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на маленькие страны и развязывают вооруженные конфликты на их территории, что, по его мнению, является деструктивными действиями.

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