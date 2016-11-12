Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент

В свое время профессор вашингтонского университета Аллан Лихтман, используя свой научный метод, блестяще предсказал победу Трампа на выборах. Теперь профессор с такой же уверенностью говорит про отставку Трампа.

Профессор считает, что Дональда Трампа сместит американский Конгресс. На этот раз Лихтман руководствуется не специальной методикой, а здравой логикой. Трампа уже сейчас называют «американским Ельциным», то есть политиком, чьи поступки предсказать крайне сложно. Такие люди Конгрессу невыгодны, даже если его большинство составляют республиканцы.

Власти США хотят видеть главой страны таких, как вице-президент Майк Пенс. Пенс - консерватор, ему доверяют и его можно контролировать. По мнению профессора, непредсказуемый Трамп легко даст повод для импичмента.