Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым

Москва не собирается вступать в дискуссии с Западом по поводу территориальной принадлежности Крыма. При этом представители руководства РФ готовы подождать, пока их партнеры из США и Европы осознают данный факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тема Крыма вновь начала широко обсуждаться в СМИ после того, как граждане США неожиданно для всего мира избрали новым президентом Дональда Трампа. Трамп за время предвыборной кампании надавал избирателям немало громких обещаний, в том числе касающихся внешней политики своей страны. Так, в одном из интервью Трамп сказал, что Крым нужно признать российским, потому что так захотели его жители. Также республиканец выступал на снятие санкций в отношении Москвы.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Страны Запада итоги волеизъявления крымчан не признали.