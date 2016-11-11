Дональд Трамп похвалил тех, кто выступал против его избрания президентом США

45-й президент США Дональд Трамп не одобряет уличные беспорядки, но демонстрантов, которые бунтовали против его избрания на пост президента США, он похвалил. Трампу импонирует их неравнодушие к судьбе страны.

Трамп 11 ноября написал на своей страничке в Twitter, что его радует тот факт, что на улицы нескольких городов вышли протестующие против его избрания, передает ТАСС.

Такое поведение говорит о том, что массы людей крайне неравнодушны к тому, что происходит в их стране, и это хорошо. Трамп посчитал эти демонстрации началом большого единения граждан страны, о котором Трамп так часто любит говорить.

Напомним, сразу после известий об избрании Трампа президентом США в нескольких городах Америки прошли протестные акции.

"АН-онлайн" сообщали, что граждане Сиэтла, Питтсбурга, Портленда, Лос-Анджелеса и Сан-Диего были недовольны исходом выборов.