Президент Турции позвонил Дональду Трампу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с Дональдом Трампом, который вчера победил на президентских выборах в США.

Политик поздравил миллиардера с избранием 45-м президентом Штатов, сообщает агентство Anadolu. В телефонном беседе с Трампом глава Турции выразил надежду на то, что деятельность новоиспеченного президента на посту главы страны будет весьма успешной.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и США являются союзниками, которые имеют общие ценности и интересы, а также уважают друг друга. Уточняется, что разговор носил теплый дружеский характер.