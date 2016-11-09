Алексей Кудрин: выборы президента США - это продолжение Brexit

Глава российского "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин не считает выбор американцев явлением положительным. Эксперт видит в победе Дональда Трампа на выборах президента США продолжение Brexit.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Трампа выбрало большинство, которое очень недовольно процессами в макроэкономике, передает ТАСС. Иными словами, за Трампа граждане Америки схватились как утопающий за соломинку - если бы все было хорошо, они бы выбрали Хиллари Клинтон.

Кудрин не ждет, подобно американцам, «экономического чуда», которое явит Трамп, поскольку Дональд - всего лишь часть большого механизма и этот самый механизм все его порывы «сгладит».