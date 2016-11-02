Шойгу анонсировал оборонительные меры против НАТО

Российская Федерация ответит на наращивание наступательного потенциала Североатлантического альянса. Об этом заявил сегодня глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Как отметил Шойгу, НАТО продолжает создавать базы и прочую военную инфраструктуру на границах России и Белоруссии. С помощью военной силы США и их союзники пытаются навязать другим странам свою волю. Это вынуждает Москву принимать ответные оборонительные меры. В чем они будут заключаться, Шойгу не уточнил.

Отношения России и НАТО начали портиться с конца 1990-х годов. Минимального уровня взаимодействие двух сторон достигло после присоединения к РФ Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году. В настоящее время Москва и альянс активно обмениваются друг с другом обвинениями в духе «холодной войны».

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