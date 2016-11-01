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"Кормить Кавказ" будут сытнее прежнего?

1 ноября 2016, 22:36 [ «АН-онлайн» ]

"Кормить Кавказ" будут сытнее прежнего?
Фото globallookpress.com

Объём бюджетных вливаний в Северный Кавказ может ещё вырасти: президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансирования и отчитаться через год о результатах.

Незадолго до этого президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о недопустимости дальнейшего урезания бюджета республики Минфином РФ, поскольку невозможно будет выполнить социальные обязательства. При этом сам напомнил об отмене целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики».

В опубликованном на сайте Кремля поручении Путина кабмину говорится о необходимости учесть пожелание увеличить финансирование при проектировании бюджетов с 2018 по 2020 годы. Однако пресс-секретарь президента РФ сообщил, что дискуссии продолжатся, поскольку нельзя учитывать только интересы отдельных регионов.

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