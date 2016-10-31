Поляки сравнили Марию Захарову с автоматом Калашникова

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова восприняла сравнение с автоматом как комплимент, тем более, что так оно и было. Смелое сравнение прозвучало на встрече Захаровой с польскими патриотами.

Автор смелого и оригинального комплимента – глава польского военно-патриотического клуба «Курск» Ежи Тыц, с которым Захарова встречалась в Подмосковье, передает портал nrnews.ru.

Польский патриот не сразу произнес свое сравнение, а начал с того, что Мария невероятно красива. А для солдат, которыми являются польские патриоты, нет ничего красивее автомата Калашникова. Поэтому представитель российского МИДа и была приравнена к автомату.

Надо сказать, что Захарову грубый солдатский юмор в исполнении поляков не на шутку развеселил. И подаренный Марии следом памятный нагрудный знак от польской стороны Захарова приняла с особым почтением.