Грызлов: в зоны безопасности в Донбассе прибудут вооруженные силы ОБСЕ

После очередной встречи в Минске полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в зоне вооруженного противостояния будут созданы новые зоны безопасности, куда прибудут силы ОБСЕ с табельным оружием.

Борис Грызлов сообщил журналистам, что в настоящее время идет процесс мирного вывода сил враждующих сторон в местах, которые согласованы заранее. После вывода вооружений туда будут посланы полицейские ОБСЕ с табельным оружием, передает ТАСС. Грызлов при этом уточнил, что вооруженная полиция прибудет только в том случае, если так решат в ОБСЕ.

Полпред РФ в контактной группе также рассказал, что Россия на следующем заседании контактной группы (оно пройдет 9 октября) предложит окончательно согласовать закон об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей по плану Штанмайера и подписать этот закон всеми заинтересованными сторонами.

"Формула Штайнмайера" предложена главой германского МИДа Франком-Вальтером Штайнмайером. Согласно этой формуле необходимо признать на конституционном уровне особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - сначала временно, до выборов, а затем, после них, на постоянной основе.