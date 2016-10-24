Захарова: CNN пытается поддержать тему российско-американской кибервойны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, зачем CNN “раскрутил” информацию о взломе сайта ведомства. По ее мнению, целью канала могло быть поддержание интереса к теме “кибервойны между Россией и США”.

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, публикацией о взломе сайта российского МИДа канал пытался поддержать внимание к теме, которая широко используется Белым домом в избирательной кампании. Кроме того, публикация могла быть использована для отработки стратегии при подготовке и осуществлении реальной кибератаки на Россию, о чем американская сторона заявила ранее.

Ранее Захарова уже сообщала, что CNN не обращались в МИД для подтверждения информации о взломе. Однако представители канала заявляют, что с ними связался хакер, который, по его словам, и осуществил взлом.

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