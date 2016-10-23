МИД о хакерской атаке: речь идет о старом сайте ведомства

Мария Захарова, ранее подтвердившая информацию о кибератаке на сайт российского внешнеполитического ведомства, уточнив, что речь идет о его неактуальной версии.

Согласно сообщению, опубликованному на странице Захаровой в Facebook, речь идет о старом сайте российского МИДа, который давно не используется. В данный момент программисты разбираются, что именно произошло.

Ранее CNN опубликовал заявление американского хакера, который якобы взломал сайт российского МИД в ответ на кибератаку, за которой, по его мнению, стоит Россия. Сообщение было опубликовано до того, как канал обратился за подтверждением в российское ведомство. По мнению Захаровой, это может говорить о том, что CNN есть доказательства взлома, совершенного американским хакером.

Читайте также:

Захарова: сайт МИД России действительно был взломан

CNN: американский хакер отомстил России за кибератаку