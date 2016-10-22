Путин уволил начальника службы внутренней политики своей администрации

Татьяна Воронова освобождена от должности начальника управления внутренней политики администрации президента России. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Кремля. Освободившийся пост занял Андрей Ярин.

Андрей Ярин занимал прежде должность заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе, передает slon.ru.

Татьяна Воронова, как ожидается, после отставки должна возглавить аппарат Госдумы РФ - 19 октября думский комитет по регламенту одобрил ее кандидатуру.

Ранее СМИ называли фигуру Андрея Ярина компромиссной на посту руководителя управления внутренней политики президента, так как он не входит ни в команду нынешнего первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, ни в команду прежнего куратора внутренней политики Вячеслава Володина, что возглавил Госдуму седьмого созыва.

Администрацию президента с августа 2016 года возглавляет Антон Вайно, который сменил в этом кресле Сергея Иванова, руководившего кремлевской администрацией с 2011 года.