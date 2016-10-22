В НАТО появился отдел для слежки за Россией

В руководстве НАТО появилась новая должность, которую занял помощник генсека в области разведки бывшего заместителя спецслужб ФРГ Арндта Фрейтага фон Лорингховена, который будет заниматься исключительно Россией.

Арндт Фрейтаг фон Лорингховен призван выполнять задачи по отслеживанию «наращивания военной мощи России», - так сказано в документа на назначение, передает «Росбалт». Разведчик также будет препятствовать проникновению в альянс русских и улучшать «обмен информацией и контртеррористической координацией».

В США планировали взять на эту должность американца, но сейчас и заместитель генсека НАТО, и другие помощники Йенса Столтенберга являются гражданами Америки.