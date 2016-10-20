Украинский депутат возмутился, что Олланд и Меркель выставили Порошенко за дверь

Депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко, ранее занимавший пост украинского министра обороны, возмущен, что "президент незалежной" Петр Порошенко не был приглашен на переговоры по Сирии.

На своей странице в Facebook депутат написал, что лидеры Франции и Германии нанесли оскорбление Петру Порошенко, а вместе с ним и всей Украине, тем, что не пригласили его на переговоры, “выставили за дверь”, несмотря на то, что Киев входит в Совет Безопасности ООН. По мнению Гриценко, обсуждение такого важного для мировой безопасности вопроса без Украины является “дипломатической бестактностью”.

Переговоры, в которых приняли участие Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин, начались сразу после того, как завершилось обсуждение ситуации с Донбассом.

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